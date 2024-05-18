Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, что чувствует себя хорошо после перенесенной операции по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.

Московский клуб в среду в ответном матче финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России на выезде проиграл «Зениту»: основное время завершилось со счетом 0:0, серия пенальти — 4:5. В первом тайме Тороп столкнулся с защитником Нуралы Алипом и покинул поле на электрокаре. У голкипера диагностированы множественные переломы костей лицевого отдела черепа и тяжелое сотрясение мозга.

— Всем привет, со мной всё хорошо, всё отлично. Вот уже стою на ногах, голова не кружится. Всё пучком, скоро буду как новенький, — сказал Тороп в видео, опубликованном пресс‑службой ЦСКА.

В субботу ЦСКА сообщил, что 20‑летний футболист пробудет в больнице еще 3–5 дней.