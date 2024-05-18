На матч РПЛ между "Динамо" и "Крыльями Советов" раскупили все билеты

Болельщики раскупили все билеты на матч 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и самарскими "Крыльев Советов". Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

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Встреча пройдет 18 мая на "ВТБ-Арене", начало - 14:00 мск. Болельщики впервые раскупили все билеты на домашний матч "Динамо" в РПЛ с момента введения карты болельщика в июне 2022 года. Игра против "Крыльев Советов" станет заключительной для столичной команды на своем поле в текущем сезоне.

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 53 очками. Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит", в активе которого 51 очко. "Крылья Советов" занимают восьмое место, набрав 40 очков.