«Челси» увеличил предложение по 17-летнему нападающему Эстевану

«Челси» увеличил предложение по 17-летнему форварду Эстевану до 65 млн евро с учетом бонусов
«Челси» увеличил предложение о трансфере нападающего «Палмейраса» Эстевана.
Лондонский клуб прислал бразильцам новое официальное предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
За 17-летнего игрока предложено 65 млн евро (около 56 млн фунтов) с учетом бонусов. Первоначальное предложение предполагало выплату 32 млн евро и бонусов около 25 млн.
С сами Эстеваном «Челси» договорился несколько недель назад.
«Челси» увеличил предложение по 17-летнему форварду Эстевану до 65 млн евро с учетом бонусов
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