Титов: «Если у Тюкавина будет возможность уехать в Европу — надо ехать»

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов считает, что нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину стоит попробовать свои силы в европейском клубе. В нынешнем сезоне Тюкавин забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.

— Не люблю обсуждать такое. У нас кто‑то сверкнул и сразу его куда‑то отправляют. Так было с Захаряном. Сейчас так происходит с Тюкавиным. Если у него будет предложение и будет возможность уехать, то, конечно, надо ехать. Я это уже не раз говорил, — приводит слова Титова «Чемпионат».

Контракт 21‑летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока сборной России в 12 миллионов евро.