Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил, что контракт с 30-летним центральным защитником и капитаном команды Георгием Джикией, заканчивающийся грядущим летом, не будет продлён.

«214 матчей за клуб, чемпионство России, победа в Кубке и Суперкубке страны. Первый российский игрок «Спартака», выигравший все три национальных трофея. Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внёс в историю клуба. Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!», — сказано в официальном телеграм-канале клуба.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.