Футболист «Енисея» выдвинул свою версию конфликта на базе отдыха

Защитник красноярского «Енисея» Владимир Хозин прокомментировал резонансный конфликт между футболистами и отдыхающими, произошедший на турбазе «Зеленка», сообщает МК.

По словам Хозина, спортсмены с семьями проводили время 13 мая на базе отдыха «Зеленка». Они включили музыку, к ним подошла администратор и попросила сделать потише, что игроки и сделали.

Затем приехали росгвардейцы, что вызвало недоумение у спортсменов. Оказалось, что их вызвали отдыхающие.

Хозин сказал, что он начал обходить беседки с туристами, чтобы узнать, кому помешала музыка. Когда те, кто вызывал Росгвардию, нашлись, футболист поинтересовался у них, «почему нельзя было просто подойти и попросить сделать тише». На это ему ответили, что вопросы будут решать через правоохранителей.

По словам Хозина, затем начались провокации и нецензурные выражения, а один из отдыхающих якобы первым набросился на футболиста. Ему пришлось защищаться.

«Думаю, это было сделано специально, потому что они узнали нас, в связи с чем хотели начать конфликт», — заявил Хозин.

Ранее СМИ сообщали, что на базе отдыха «Зеленка» словесная перепалка футболистов и отдыхающих переросла в драку. В стычке участвовал ряд спортсменов. Хозин якобы оскорблял отдыхающих, один из туристов получил травму головы.