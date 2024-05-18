Ставшие участниками скандала футболисты вошли в состав «Енисея» на матч с «Черноморцем»

Футболисты «Енисея» Андрей Окладников, Вячеслав Бардыбахин и Владимир Хозин попали в состав «Енисея» на матч 33‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой лиги с «Черноморцем». Окладников и Бардыбахин выйдут на поле в стартовом составе, Хозин начнет матч в запасе.

© ФК «Енисей»

Ранее Telegram‑канал «112 Красноярск» сообщил, что Хозин, Бардыбахин и Окладников вступили в конфликт с семьей на базе отдыха в Красноярске. Отмечается, что на игроков «Енисея» было подано пять заявлений в полицию. В субботу стало известно, что в Красноярске полицейские возбудили уголовное дело по этому факту.

«Енисей» с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ‑Первой лиги. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.