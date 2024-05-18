$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

«Динамо» разгромило «Крылья Советов» и сделало уверенный шаг к чемпионству

Московское «Динамо» победило самарские «Крылья Советов». Поединок прошел в Москве и закончился со счетом 4:1, сообщает «МИР 24».

«Динамо» разгромило «Крылья Советов»
© Mir24.TV

В составе «бело-голубых» отличились парагваец Фабиан Бальбуэна (29-я и 58-я минуты), бразилец Бителло (76) и камерунец Муми Нгамале (90+3). Единственный мяч в составе гостей провел Юрий Горшков (40).

«Динамо» после этого матча набрало 56 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Вторым идет петербургский «Зенит» (51), замыкает тройку «Краснодар» (50). Позднее в субботу «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом», в «Краснодар» на выезде сразится с «Сочи». Если фаворитам не удастся одержать победы, «Динамо» досрочно станет чемпионом.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по системе «гол плюс пас».

Футбол
Юрий Горшков
Фабиан Бальбуэна
Криштиану Роналду
Крылья Советов
Динамо
Зенит