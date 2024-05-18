«Динамо» разгромило «Крылья Советов»

Московское «Динамо» победило самарские «Крылья Советов». Поединок прошел в Москве и закончился со счетом 4:1, сообщает «МИР 24».

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В составе «бело-голубых» отличились парагваец Фабиан Бальбуэна (29-я и 58-я минуты), бразилец Бителло (76) и камерунец Муми Нгамале (90+3). Единственный мяч в составе гостей провел Юрий Горшков (40).

«Динамо» после этого матча набрало 56 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Вторым идет петербургский «Зенит» (51), замыкает тройку «Краснодар» (50). Позднее в субботу «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом», в «Краснодар» на выезде сразится с «Сочи». Если фаворитам не удастся одержать победы, «Динамо» досрочно станет чемпионом.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по системе «гол плюс пас».