Джикия может продолжить карьеру в «Локомотиве»

Представители защитника «Спартака» Георгия Джикии провели предварительные переговоры с «Локомотивом», сообщает

«РБ Спорт».

Сегодня, 18 мая, «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона, с защитником не будет продлен контракт.

По информации источника, о решении сам Джикия узнал пару дней назад от генерального директора красно-белых Олега Малышева. Тогда же представители футболиста начали контакты с другими клубами и провели первый разговор с руководством «Локомотива». Стороны договорились начать переговоры позднее.

Джикия — воспитанник «Локомотива». На его счету 68 матчей в составе второй команды «железнодорожников». В «Спартак» 30-летний защитник перешел в 2017 году. В нынешнем сезоне Джикия провел 11 матчей, результативными действиями не отметился. В общей сложности за красно-белых защитник сыграл в 214 матчах, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. В составе «Спартака» Джикия выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.