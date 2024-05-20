Сутормин и Чистяков покинут «Сочи» по завершении сезона-2023/2024

Футболисты Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков, которые во второй части сезона-2023/2024 выступали за «Сочи» на правах аренды, не останутся в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает Metaratings.

© Чемпионат.com

По информации источника, с представителями игроков уже контактировали другие клубы Российской Премьер-Лиги по поводу возможного трансфера. Отмечается, что возвращение футболистов в «Зенит», которому они принадлежат, маловероятно.

Напомним, в субботу, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

Таким образом, это поражение лишило «Сочи» шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге за один тур до конца сезона. После 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.