Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона-2023/2024

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона Бундеслиги. На счету англичанина 36 забитых мячей. Отметим, что форвард провёл 32 игры в чемпионате Германии. Также Гарри отдал восемь результативных передач.

Второе место в списке лучших бомбардиров сезона в Бундеслиге стал нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, забивший 28 мячей.

Напомним, 30-летний футболист перешёл в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Кейн в нынешнем сезоне провёл 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах. В его активе 44 гола и 12 результативных передач.