Роберт Морено остался главным тренером "Сочи" после вылета из РПЛ

Наставник "Сочи" Роберт Морено продолжит работу на своем посту в клубе, несмотря на вылет "барсов" в первую лигу. Об этом испанский специалист заявил после обидного поражения своих питомцев в 29-м туре РПЛ от "Краснодара" со счетом 2:3, после которого команда из главного курорта страны досрочно покинула главный футбольный дивизион страны.

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"Сегодня мы сыграли достаточно хороший матч, но, к сожалению, не добились хорошего результата. Хочу извиниться перед нашими болельщиками: у нас было много хороших возможностей решить исход поединка в свою пользу, но не смогли ими воспользоваться, - сказал Морено на пресс-конференции после поединка с "быками". - Я уже поговорил с ребятами: они очень расстроены, но все прекрасно понимают, что случилось. Но также я им сегодня сообщил, что продолжу работать в "Сочи" на следующий сезон, уже в ФНЛ. Я принял предложение клуб - мы продлили контракт на три года. Считаю, что команда с такими людьми и в таком прекрасном городе заслуживает гораздо большего".

По его словам, он прекрасно понимает, что вернуться в премьер-лигу будет очень непросто, но "Сочи" постарается это сделать уже в следующем сезоне.

"Считаю, что для меня то, что я нашел в "Сочи"- огромная честь и огромная ценность", - подчеркнул испанец.

Как уже рассказывала "РГ", субботнее кубанское дерби между "Краснодаром" и "Сочи" получилось очень красивым по содержанию и завершилось невероятной развязкой. В этом матче соперники показали острый атакующий футбол, причем "барсы" еще за пять минут финального свистка вели со счетом 2:1 и имели пару моментов голевых моментов, чтобы увеличить свое преимущество, однако ими не воспользовались.

В результате гости сравняли счет с пенальти, а на последней минуте, когда хозяева поля пошли всей командой вперед, пропустили в контратаке решающий гол.

Таким образом, "Сочи", имеющий 23 очка, лишился возможности побороться в последнем туре за сохранение места в РПЛ.

Что касается Роберта Морено, то известный во всем спортивном мире 46-летний специалист (до этого он тренировал "Монако", "Гранаду" и сборную Испании, с которой отобрался на чемпионат Европы) возглавил "Сочи" в декабре прошлого года. В тот момент южане были безнадежными аутсайдерами первенства России.

И за довольно короткое время он превратил "барсов" в одну из самых интересных в РПЛ по содержанию игры команд. Однако этого не хватило для того, чтобы сохранить "Сочи" место в премьер-лиги, куда клуб, по заявлению Морено, постарается вернуться уже в 2025 году.