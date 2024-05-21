Шалимов высказался о прощании Джикии со «Спартаком»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о последнем домашнем матче защитника Георгия Джикии за «Спартак», в котором москвичи принимали казанский «Рубин» (3:1). Напомним, ранее красно-белые объявили об уходе футболиста по окончании сезона.

© Чемпионат.com

«По сути, Георгий провёл прощальный матч за «Спартак». Когда купили Бабича, сразу стало понятно, что это под замену Георгию, а потом Абаскаль сразу обрубил, что два левоногих играть у него не будут. Стало понятно, что играть Джикия не будет, если только по ротации. Вёл себя Георгий корректно, из команды не выходили новости о проблемах. То, что произошло дальше, — это, конечно, дело клуба, но по тому, как отыграли матч с «Рубином», при игре в три центральных Джикия выглядел абсолютно нормально. Георгию надо играть, нельзя сидеть на лавке, это помогает держать себя в тонусе, форму можно набрать только через игры, а не через тренировки. То, как всё прошло в матче с «Рубином», — просто идеально, очень красивая история для Георгия: домашний стадион, он в составе, выиграли, ушёл под аплодисменты. Можно было растрогаться. Мне интересно, как бы всё прошло, если бы команда вышла в финал Кубка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.