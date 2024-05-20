Зырянов вспомнил, как оказался в Петербурге

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов поделился воспоминаниями о своём переходе в «Зенит».

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– В «Зенит» вы же тоже пришли до первого чемпионства – были деньги, но вряд ли кто-то называл его топ-командой?

– Тогда «Зенит» хоть и не имел нынешних титулов, но уже был на слуху, ведь команду возглавил Дик Адвокат. Конечно, я был удивлён приглашением. «Торпедо» вылетело в Первый дивизион, а меня зовут в «Зенит». Но спустя время полагаю – клуб не ошибся с моим приглашением и я не ошибся с выбором клуба.

– Тогда вы же вряд ли предполагали такой сценарий развития карьеры, ведь приходили, по сути, в ротацию, а заканчивали легендой «Зенита»?

– Не предполагал, конечно. Никто тогда не мог об этом думать. Ни я, ни люди, которые за меня переживали. Многие радовались, что я получил такое предложение в 29 лет. Но точно никто не говорил, что я стану основным футболистом и лучшие годы карьеры проведу именно в Петербурге. И всё ещё провожу здесь – уже почти 17 лет связан с «Зенитом». Как-то уже цитировал по этому поводу Андрея Урганта: «Просто повезло», – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.