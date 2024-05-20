Капитан «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за поражение от «Динамо»

Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков извинился перед болельщиками за результат в матче 29-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4) и пообещал, что самарцы обыграют «Пари НН» в заключительном туре чемпионата России.

© Чемпионат.com

«Уважаемые болельщики! От лица команды и всего коллектива хотелось бы извиниться за последнее поражение. После матча с «Динамо» мы с командой пообщались очень серьёзно, и обещаем, что в матче с «Пари НН» на поле не будет равнодушных. Мы отдадим все силы и будем биться до конца, чтобы добыть нужный результат и порадовать вас. Нам важно, чтобы вы были с нами. В Самаре лучшие болельщики, они умеют поддерживать свою команду как никто другой. Нам нужна ваша поддержка. Приходите 25 мая на стадион, на матч с «Пари НН». Победа будет за нами», — сказал защитник в опубликованном видеоролике, выложенном пресс-службой «Крыльев Советов» в телеграм-канале.

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» состоялся в субботу, 18 мая. Бело-голубые разгромили самарцев со счётом 4:1. С «Пари НН» «Крылья» сыграют 25 мая на домашней арене.