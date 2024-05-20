Тренер "Ростова" Карпин заявил, что недоволен сезоном

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги сезона для команды и рассказал, останется ли тренировать ростовскую команду. Его слова приводит 161.ru.

«Итоги противоречивые. Для правильной оценки нужно его разбить на этапы. Первые два месяца — плохо, потом выровняли, а весну провели хорошо. Доволен ли я сезоном? Недоволен. <...> Не понимаю, с чего вы решили, что я могу уйти. Если бы я хотел уйти, то уже бы сказал об этом», — заявил Карпин.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на домашнем стадионе со счетом 2:1 обыграл калининградскую «Балтику». «Ростов» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице национального первенства, опередив московский ЦСКА. Теперь у ростовчан 43 очка, у армейского клуба на балл меньше и матч 29-го тура в запасе.

В заключительном туре Российской премьер-лиги «Ростов» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». Матч, как и все игры заключительного тура, состоится 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.