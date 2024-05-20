Глушаков уходит из армянского клуба

Российский полузащитник Денис Глушаков объявил, что покидает армянский «Урарту» после завершения сезона, однако признался, что пока не знает, что будет делать дальше. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Еще хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть. Вы же видели сборы с «Ростовом». Есть показатели. Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу «всем до свидания». Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть», — заявил Глушаков.

Глушаков пополнил состав армянского клуба зимой 2024 года. Соглашения футболиста и команды действовало до окончания сезона.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. В «Урарту» он перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.