Глебов: если обыграем «Зенит», то примем тонну самогона от болельщика «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что жёлто-синие примут тонну самогона от болельщика «Динамо» в случае победы в матче последнего тура РПЛ с «Зенитом».

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«Оценка «Ростову»? Пусть тренер ставит. Кто станет чемпионом России? Не знаю, посмотрим. Болельщик «Динамо» пообещал тонну самогона, если обыграем «Зенит»? Если победим, конечно, примем», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 19 мая, «Ростов» провёл матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В матче заключительного, 30-го тура РПЛ нынешнего сезона жёлто-синие встретятся с «Зенитом».