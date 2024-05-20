Гвардиола эмоционально ответил на вопрос о Клоппе

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально ответил на вопрос об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Фрагмент пресс-конференции опубликован на YouTube-канале HaytersTV.

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«Я буду очень по нему скучать. Юрген Клопп был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга», — заявил Гвардиола.

Специалист предположил, что Клопп, которого он назвал своим самым большим соперником в карьере, еще вернется.

26 января Клопп объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. Он заявил, что у него кончаются силы. При этом позднее сообщалось, что немецкий тренер готов отказаться от паузы в карьере.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.