КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Динамо» в адрес «Зенита»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что комитет рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Динамо» в адрес «Зенита».

© ФК «Динамо»

Инцидент произошел на матче 29‑го тура МИР РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов» в Москве.

— Болельщики Динамо скандировали выражения в адрес ФК «Зенит». Данный эпизод будет рассматриваться на заседании КДК РФС в четверг, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».

Кроме того, КДК РФС рассмотрит «массовое выбегание тренерского персонала» екатеринбургского «Урала» на поле в компенсированное время матча с «Оренбургом» (3:3), когда судья встречи не засчитал 4‑й гол хозяев, а также задержку выхода команды «Урал» перед вторым таймом.