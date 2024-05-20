Бекхэм высказался о Месси

Президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о нападающем своей команды Лионеле Месси. По словам британца, приезд Месси в США играет большую роль в развитии местного спорта. Также Бекхэм отметил человеческие качества Лионеля — аргентинец старается помогать развиваться юным футболистам.

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