Брат Мбаппе может перейти в «Лилль»

«Лилль» интересуется братом Килиана Мбаппе 17-летним полузащитником «ПСЖ» Этаном Мбаппе, сообщает интернет-издание Footmercato.

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По информации источника, контракт игрока с парижским клубом заканчивается этим летом, и переговоры о продлении приостановились после появления сообщений о переходе Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид» в феврале этого года. Ранее предполагалась, что Этан перейдет в стан «сливочных» вслед за старшим братом, но молодой игрок считает, что это ему не подходит.

«Лилль» решил воспользоваться ситуацией и сделает все возможное, чтобы соблазнить полузащитника. Руководство клуба считает, что переход игрока принесет большое внимание команде.

В нынешнем сезоне Этан Мбаппе принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.