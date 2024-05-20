Грабители напали на футболистов «Марселя» и обстреляли их авто

Вооруженные грабители обстреляли машины двух футболистов «Марселя». Как сообщает RMC Sport, нападению подверглись спортсмены из Камеруна Жан Онана и Фарис Мумбанья.

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Футболисты в ночь на понедельник, 20 мая, забирали с базы свои автомобили после возвращения из Гавра. Предположительно, целью нападавших были транспортные средства спортсменов, однако игрокам «Марселя» удалось уйти от преследователей на высокой скорости. По сообщению полиции, на одном авто нашли два отверстия от пуль, на другом — одно.

Отмечается, что в это же время базу на клубной машине покидал другой футболист «Марселя» — Бамо Мейте. На него грабители нападать не стали. Онана и Мумбанья не получили ранений, однако оказались «крайне шокированы» произошедшим, как и клуб.

Напомним, что Онана 24 года, он играет за французский клуб в аренде из турецкого «Бешикташа». В этом сезоне он выходил на поле в 14 матчах, на его счету один гол. Мумбанье 23 года. На его счету четыре гола в 20 матчах. «Марсель» завершил первенство Франции на восьмом месте.