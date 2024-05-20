Тренер «Алании» обматерил арбитра

Евгений Калешин получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.

© Sports.ru

«Алания» обыграла «СКА Хабаровск» в 33-м туре Мелбет Первой Лиги со счетом 1:0.

На 27-й минуте судья Инал Танашев остановил атаку команды из Владикавказа – по его мнению, мяч покинул пределы поля. Главный тренер «Алании» Евгений Калешин резко отреагировал на это: «Ты че, ##### (блин), слепой?» Он также назвал арбитра «пидорасом». За это специалист получил красную карточку.

«Тряпка»: Аршавин публично оскорбил решившего жениться Радимова

Несколько дней назад полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал, что Калешин ввел штраф для игроков за мат.