Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал забавную историю про таксиста и сотрудника правоохранительных органов.

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«Я только не буду называть фамилию игрока этого. Это в «Алании» было, мы играли в Казани, и после этого у нас было, по-моему, три-четыре выходных. И один из нападающих, который был старше меня лет, наверное, на 10, предложил мне поехать в Нижний Новгород, так как он играл до этого в «Нижнем». Вот, и он говорит: «Там Comedy Club приезжает, поехали, сейчас отыграем, на следующий день поедем». Я говорю: «Вообще без проблем, поехали».

Но после игры, естественно, мы поехали немножко отдохнуть там в Казани. И так нормально отдохнули. В итоге я его до отеля практически на себе донёс до номера где-то под утро уже, а в 10 часов утра мы должны были выезжать. Естественно, никто машину, ничего не заказал, пришлось вызывать такси. Кое-как я его поднял, в это такси загрузил на заднее сиденье, пошёл расплачиваться за номера.

Не знаю, он сказал таксисту, что мы футболисты, либо таксист смотрел вчерашний матч и понял. Поехали, значит, в Нижний, и таксист говорит: «Слушайте, ребят, у меня тонировка, я по городу работаю, проблем нет, но там будет пост сразу же на выезде, и, скорее всего, меня тормознут и заставят тонировку снимать». Ну, то есть это определённое время займёт. Мы говорим: «Да без проблем, мы за тонировку заплатим тебе».

Едем, едем, и вдруг мой товарищ говорит: «Слушай, Мишань, давай, я не могу, пиво купим, остановимся, потому что я сейчас умру или реанимацию надо будет вызывать» Я говорю: «Ну давай». Останавливаемся, купили по бутылочке, спокойно, культурно, всё. Едем в машине, и на первом посту нас действительно останавливает инспектор, просит водителя выйти из машины и уводит с собой в этот домик небольшой разбираться. Коллега открывает дверь, закуривает, значит, и я открываю дверь, чтобы дым из салона [ушёл], и сидим, как бы у меня бутылочка пива в руках, он сидит, курит с бутылочкой пива. И тут инспектор вот так подходит нам, смотрит на нас, так с удивлёнными глазами, такой: «Так-так, понятно всё». И уходит.

Приходит минут через пять пацан, говорит: «Всё, едем, я всё решил». И мы едем. Я ему говорю: «Сколько мы тебе должны за всё?» Он говорит: «Да не, ничего, я всё решил, нормально». Я говорю: «А что ты им сказал?» Он говорит: «Слушай, капитан, у меня сейчас в машине два футболиста, они отбились от команды, у них сегодня игра в Нижнем Новгороде, надо срочно, у них там часов пять осталось, пока доедем, чтобы они не опоздали, — рассказал Михаил Кержаков в выпуске YouTube-канала «Зенита».