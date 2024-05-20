Попов оценил возможное назначение в «Рубин» Федотова

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал перспективы нынешнего тренера казанской команды Рашида Рахимова.

© Спорт день за днем

«Думаю, что Рахимов не останется в «Рубине», раз все еще молчат. Если они берут Федотова, то это супер! Но только не Черчесова — будет то же самое. Федотов — это адекватный вариант, он выстроит систему», — сказал Попов Metaratings.ru.

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Под его руководством казанский клуб вернулся в РПЛ, став победителем Первой лиги-2022/23.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Рубин» после 29 туров набрал 41 очко и занимает 7 место. Последний матч команда сыграет дома против «Сочи»

Срок действующего соглашения специалиста истекает этим летом.