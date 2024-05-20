Ловчев объяснил, почему он восхищается Личкой

Бывший полузащитник «Спартака» и «Динамо» Евгений Ловчев высказался о шансах бело-голубых стать чемпионами России по итогам сезона.

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«Если сейчас «Динамо» отпустит чемпионский титул, то это… В 1976 году они последний раз становились чемпионами. Обалдеть! Марцел Личка очень мне нравится. Не только стилем игры, его футболом. Он так открыто говорит в интервью. Я восхищен им», — заявил Ловчев на «Матч ТВ».

После 29 туров «Динамо» лидирует в РПЛ с 56 очками. «Зенит» идет вторым с 54 очками. Третью строчку занимает «Краснодар» с 53 очками.

Заключительный тур между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 25 мая. Начало встречи – 16:30 по московскому времени. Игра пройдет в Краснодаре. В это же время «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

«Динамо и «Краснодар» никогда не становились чемпионами РПЛ по итогам сезона.

В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул в 1976 году.

На протяжении последних пяти сезонов победителем чемпионата России становился «Зенит».