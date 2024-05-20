«Химки» и «Динамо» Махачкала вышли в РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Химки» сыграют в следующем сезоне Мир РПЛ.

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Обе команды гарантированно не опустятся ниже второго места в Мелбет Первой лиге. Это стало известно после того, как «Акрон» проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) и потерял шансы опередить конкурентов.

У «Динамо» Хасанби Биджиева 61 очко после 33 матчей, у «Химок» Андрея Талалаева – 60 после 32 игр (в эти минуты подмосковный клуб играет с «Кубанью»).

«Химки» вернулись в РПЛ через год после вылета. «Динамо» Махачкала никогда не играло в высшем дивизионе.