ЦСКА объявил об уходе Кирилла Набабкина после 14 лет в клубе

Московский ПФК ЦСКА объявил об уходе защитника Кирилла Набабкина по окончании нынешнего сезона. Футболист провёл в составе армейской команды 14 сезонов, за которые успел выиграть девять трофеев. Матч 30-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Уралом» станет для Набабкина последним в футболке ЦСКА.

© Чемпионат.com