В «Пари НН» отреагировали на два разгромных поражения подряд

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение нижегородцев в матче 29-го тура РПЛ от ЦСКА (2:6).

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«Не сдаваться. Не отступать. Надо биться до последнего момента и верить только в свои силы. Сегодня тот самый момент, когда почти весь стадион болел за наших парней. Но злой рок продолжает преследовать их. Есть еще шансы. Есть еще силы. Есть еще воля. Вперед, за Нижний!» – написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Серия «Пари НН» без побед достигла девяти матчей. После назначения Саши Илича на пост главного тренера команда провела три игры – ничья со «Спартаком» (0:0) и поражения от «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6).

«Пари НН» – первая команда в истории чемпионатов России, пропустившая 6+ голов в двух матчах подряд.

После 29 туров «Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 29 очками. Позицией ниже располагается «Балтика» с 26 очками.

В заключительном туре нижегородцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов», а «Балтика» примет на своем поле «Локомотив».