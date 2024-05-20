ЦСКА разгромил «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ

20 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 6:2 в пользу армейцев.

В составе армейцев голами отметились Иван Обляков, Тамерлан Мусаев, Саша Зделар, Виктор Давила, Антон Заболотный и Кирилл Глебов. Хозяева ответили точными ударами Дмитрия Стоцкого и Хуана Босельи.

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона между ЦСКА и «Пари НН» победу со счётом 3:2 одержали армейцы. После 29 туров команда Владимира Федотова располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Нижегородцы занимают 14-е место, имея в активе 29 очков.