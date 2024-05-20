29-й тур сезона-2023/2024 стал самым результативным за всю историю РПЛ

Сегодня, 20 мая, завершился 29-й тур Российской Премьер-Лиги.

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В 29-м туре команды забили в восьми матчах в общей сумме 39 голов. Это абсолютный рекорд за всю историю Российской Премьер-Лиги. Так, в минувшем туре ЦСКА разгромил «Пари НН» – 6:2, «Зенит» одержал разгромную победу над «Ахматом» – 5:1, московское «Динамо» с разницей в три мяча выиграло у «Крыльев Советов» – 4:1, а «Урал» и «Оренбург» выдали сверхрезультативную ничью – 3:3.

Отметим, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в 29-м туре стал первым футболистом в истории Российской Премьер-Лиги, забившим пять мячей в одной игре.

Рекордных показателей забитых голов за тур команды Российской Премьер-Лиги ранее добились в сезоне-2006 и сезоне-2012/2013. Тогда в 6-м и 21-м турах соответственно клубы выдали показатели по 36 забитых мячей.