Футболист «Пари НН» сравнил стиль игры «Спартака» и ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин объяснил, почему нижегородская команда не сумела сыграть с ЦСКА в 29‑м туре МИР РПЛ так же, как в начале мая против московского «Спартака».

© Матч ТВ

В понедельник «Пари НН» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 2:6, в начале мая нижегородцы дома сыграли вничью со «Спартаком» (0:0). «Пари НН» в последних девяти матчах чемпионата потерпел восемь поражений.

— Еще недавно ты сказал, что команда похожа на младенца, делающего первые шаги. Что случилось в матче против ЦСКА?

— Пропустили в первом тайме все, что они создали. Еще был удар Келлвена в конце тайма, но это уже было после того, как счет стал 0:3. У нас же тоже есть план, мы готовимся к игре. И очень тяжело, когда пропускаешь после первого же момента, когда соперник заходит в штрафную.

— Со «Спартаком» окопались, а с ЦСКА хотели сыграть посмелее?

— Против «Спартака» мы тоже имели моменты в первые 15 минут, смело начали, потом они нас выдавили и прижали. ЦСКА — команда другой стилистики, играют на быстрых выбеганиях. К сожалению, не справились с ними, — сказал Трошечкин «Матч ТВ».

Команда Саши Илича занимает 14‑е место в турнирной таблице РПЛ, в заключительном туре «Пари НН» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре.