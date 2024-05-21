Relevo: Карим Бензема хочет покинуть саудовский "Аль-Иттихад"

Французский нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема намерен покинуть свой нынешний клуб, если ему предложат перейти в более сильную команду из чемпионата Саудовской Аравии, информирует Relevo.

На данный момент Бензема находится в Мадриде, где он проходит курс реабилитации после полученной травмы голени. Сообщается, что Карим часто высказывается о своих впечатлениях от саудовской лиги в негативном ключе. Якобы его не устраивает низкий уровень футбола, а также отсутствие профессионализма в некоторых областях.

За "Аль-Иттихад" Бензема выступает с лета 2023 года. В стан "черно-желтых" форвард перешел после 14 лет в мадридском "Реале". Контракт Карима с саудовским клубом истекает в конце июня 2026 года. В нынешнем сезоне француз провел 29 матчей, забил в них 13 мячей и отдал восемь голевых передач.