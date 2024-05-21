«Реал» хочет продлить контракт с Модричем еще на один сезон

Мадридский «Реал» не намерен расставаться с полузащитником Лукой Модричем, сообщает в соцсети журналист Фабрицио Романо. Контракт 38‑летнего хорвата с мадридским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предложил Модричу войти в его тренерский штаб. Фабрицио Романо утверждает, что Модрич отверг все предложения, которые не связаны с «Реалом», хорват намерен продолжить карьеру футболиста. Испанский клуб также хочет продлить соглашение с Модричем еще на один сезон.

Романо подчеркнул, что деньги не имеют значения для хорвата, он хочет выступать в составе «сливочных». Модрич перешел в «Реал» в 2012 году. В составе мадридской команды он четыре раза выиграл чемпионат Испании, дважды Кубок Испании, четыре раза Суперкубок УЕФА, по пять раз Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании. Источник:Страница Фабрицио Романо в соцсетях