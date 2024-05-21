Хабиба и Хасбика пригласят на первый домашний матч «Динамо» Махачкала в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что на первый домашний матч команды в Российской Премьер-Лиге будут приглашены звёздные гости — блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) и бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

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«Конечно, мы пригласим их на первый домашний матч в РПЛ. Другого варианта нет», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ впервые за 97 лет. До этого команда ни разу в своей истории не выступала в высшей лиге.

По итогам 33 туров Мелбет Первой лиги на первом месте в турнирной таблице идут «Химки». На счету подмосковной команды 63 очка. На второй строчке находится махачкалинское «Динамо», у которого 61 очко. Оба клуба обеспечили себе досрочный выход в Российскую Премьер-Лигу за тур до конца сезона.