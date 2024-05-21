Капитан «Спартака» не может найти клуб в Москве

Столичные команды не планируют подписывать контракт с капитаном «Спартака» Георгием Джикией, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, к игроку нет интереса со стороны ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо». При этом в услугах 30-летнего игрока нуждаются махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки», обеспечившие себе место в Премьер-лиге на будущий сезон.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков.