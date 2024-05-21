В Израиле побит мировой рекорд по продолжительности серии пенальти

Клуб "Димона" одолел по пенальти "Шишмон" в матче первого раунда плей-офф за выход во вторую лигу чемпионата Израиля по футболу. Клубы побили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти.

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Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 2:2. В серии одиннадцатиметровых сильнее оказались футболисты "Димоны", одержавшие победу со счетом 23:22. На двоих команды нанесли 56 ударов по воротам.

По информации книги рекордов Гиннесса, самая длинная серия пенальти ранее состоялась в 2005 году, когда "Палас" одолел "Сивикс" в решающем матче Кубка Намибии (2:2, 17:16 по пенальти). Тогда футболисты нанесли 48 ударов по воротам.