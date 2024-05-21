Садыгов сообщил, что Талалаев продолжит работу с «Химками» в РПЛ

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», заявил «Матч ТВ», что главный тренер Андрей Талалаев продолжит работу с клубом в РПЛ. «Химки» в понедельник на выезде победили «Кубань» в матче 33‑го тура Первой лиги со счетом 1:0 и за тур до финиша обеспечили себе минимум второе место и выход в МИР РПЛ. — Мы неоднократно говорили, что у Андрея Викторовича долгосрочный контракт. Все смеялись над этим контрактом, но он себя оправдывает. Он продолжит работу с командой в РПЛ. Это только начало нашего пути, — сказал Садыгов «Матч ТВ». Талалаев возглавил команду в апреле 2023 года. Контракт со специалистом рассчитан на пять лет. Прямые трансляции матчей МЕЛБЕТ‑Первой Лиги смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.