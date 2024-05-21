В РФС могут наказать тренера «Пари НН»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал «Матч ТВ», что главный тренер «ПАРИ НН» Саша Илич нарушил регламент, проигнорировав флеш‑интервью и пресс‑конференцию после матча с ЦСКА.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

В понедельник «ПАРИ НН» дома проиграл ЦСКА в матче 29‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:6. «Матч ТВ» сообщал, что Илич не пришел на обязательные флеш‑интервью и пресс‑конференцию после игры.

— Илич отказался от флеш‑интервью и не принял участие в пресс‑конференции, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, клуб или Илич могут быть наказаны денежным штрафом.

Илич возглавил «ПАРИ НН» в мае, под руководством серба команда сыграла со «Спартаком» (0:0), «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6). Нижегородцы набрали 29 очков и занимают 14‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

В заключительном туре «ПАРИ НН» 25 мая сыграет в гостях с «Крыльями Советов».