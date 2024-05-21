В РФС могут наказать тренера «ПАРИ НН», не пришедшего на пресс‑конференцию после разгрома от ЦСКА
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал «Матч ТВ», что главный тренер «ПАРИ НН» Саша Илич нарушил регламент, проигнорировав флеш‑интервью и пресс‑конференцию после матча с ЦСКА.
В понедельник «ПАРИ НН» дома проиграл ЦСКА в матче 29‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:6. «Матч ТВ» сообщал, что Илич не пришел на обязательные флеш‑интервью и пресс‑конференцию после игры.
— Илич отказался от флеш‑интервью и не принял участие в пресс‑конференции, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, клуб или Илич могут быть наказаны денежным штрафом.
Илич возглавил «ПАРИ НН» в мае, под руководством серба команда сыграла со «Спартаком» (0:0), «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6). Нижегородцы набрали 29 очков и занимают 14‑е место в турнирной таблице чемпионата России.
В заключительном туре «ПАРИ НН» 25 мая сыграет в гостях с «Крыльями Советов».