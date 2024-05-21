Мозес может остаться в России после ухода из «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес рассмотрит все варианты продолжения карьеры, в том числе и в России, сообщили «Матч ТВ» в представляющем интересы игрока агентстве ROOF.

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На прошлой неделе «Спартак» объявил, что 33‑летний нигериец покинет команду по окончании сезона.

— Виктору понравилось проводить время в России, он не оставит без внимания все варианты. Мозес может помочь любому клубу, — сообщили «Матч ТВ» в агентстве.

Мозес перешел в «Спартак» из лондонского «Челси» на правах аренды в 2020 году, летом 2021‑го нигериец стал игроком «красно‑белых» на постоянной основе. В составе команды хавбек завоевал Кубок России.