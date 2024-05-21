«Реалу» нужны топ-игроки «Ливерпуля». Трансферные слухи недели

«МЮ» и «Челси» останутся без капитанов?

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Позади очередная неделя, поэтому пришло время для традиционной подборки трансферных слухов в европейском футболе. Куда уйдёт капитан «Реала»? Что «ПСЖ» предлагает за Хвичу? Кто претендует на Бруну Фернандеша?

«Челси» заплатит приличные деньги за талантливого бразильца

17-летний воспитанник «Крузейро» Эстевао Виллиан продолжит карьеру в Англии. Согласно данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» согласовал переход флангового нападающего. Условия сделки — € 40 млн плюс дополнительные € 25 млн. Правда, есть один нюанс. Виллиан не присоединится к «Челси» ранее 2025 года — именно тогда ему исполнится 18 лет. Юный бразилец играет за «Палмейрас», куда он перешёл в 2021-м. В этом сезоне Эстевао отбегал 21 матч во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Помимо этого, он оформил три гола в пяти играх за юношескую сборную Бразилии. Виллиана считают одним из самых талантливых футболистов своей страны.

«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля»

Алексис Мак Аллистер заинтересовал боссов мадридского «Реала». Испанский клуб рассматривает вариант с покупкой чемпиона мира (источник — TyC Sports), который прошлым летом оказался в «Ливерпуле». Кстати, тогда мерсисайдцы выложили «Брайтону» € 42 млн. С другой стороны, «Реал» рассматривает кандидатуру аргентинца не на ближайший сезон. Не исключено, что через год из Мадрида уедут Тони Кроос и Лука Модрич, и вот тогда Мак Аллистер был бы очень к месту. В этом сезоне Алексис набрал 14 (7+7) очков по системе «гол+пас» в 46 матчах во всех турнирах.

Вратарь «Арсенала» близок к переходу в «Ньюкасл»

Аарон Рамсдейл перешёл в «Арсенал» летом 2021 года — лондонский клуб заплатил «Шеффилд Юнайтед» € 28 млн. С того момента вратарь провёл 89 матчей во всех турнирах и 32 раза отыграл «на ноль». Правда, в этом сезоне англичанин проиграл конкуренцию Давиду Райе. В итоге Аарон отыграл всего 11 матчей в сезоне (шесть — в АПЛ). Неудивительно, что при таком раскладе Рамсдейл намерен сменить клуб. Голкипер близок к подписанию контракта с «Ньюкаслом» до 2029 года, сообщает журналист Николо Скира. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, сделавший ставку на другого вратаря, не станет препятствовать уходу Рамсдейла. Нынешний контракт Аарона истекает летом 2026 года.

Капитан «Реала» перейдёт в «Интер»?

Начо Фернандес уже уведомил руководство «Реала» об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Испанец сделает это в связи с истечением срока контракта. Ранее сообщалось, что окружение защитника ищет варианты в МЛС. но издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что Начо может оказаться в «Интере». Миланскому клубу 34-летний футболист интересен по нескольким причинам. Во-первых, он способен играть на нескольких позициях в обороне. Во-вторых, у Начо огромный опыт выступления в международных турнирах. В-третьих, желание «Интера» усилится в случае ухода Стефана де Врея.

Симеоне хочет переманить Дибалу в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассчитывает, что Пауло Дибала начнёт новый сезон в мадридском клубе. Сейчас аргентинец играет за «Рому». В этом сезоне аргентинский нападающий забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач в 37 матчах во всех турнирах. Согласно данным AS, римский клуб выставит 30-летнего футболиста на продажу. «Рома», скорее всего, не сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов, в отличие от «Атлетико». Нынешний контракт Дибалы с римским клубом истекает летом 2025 годом. Пауло играет исключительно в Италии, начиная с 2012 года («Палермо», «Ювентус», «Рома»). Пришло время переехать в другую страну?

«ПСЖ» предложит за Хвичу € 80 млн и Коло Муани в аренду

«Наполи» проводит кошмарный сезон. Год назад клуб с юга Италии стал чемпионом страны, а теперь рискует пролететь мимо еврокубков. Топ-клубы континента пытаются заманить к себе ведущих игроков команды. У Виктора Осимхена есть сразу несколько вариантов, а «ПСЖ» планирует купить Хвичу Кварацхелию. Французский клуб готовит € 80 млн за футболиста сборной Грузии. Кроме того, «ПСЖ» хочет отдать «Наполи» в аренду нападающего Рандаля Коло Муани. Нет уверенности, что такое предложение устроит итальянский клуб, ведь он рассчитывает выручить за Хвичу примерно € 120-130 млн.

«Реал» проявляет интерес к Александер-Арнольду

Трент-Александер Арнольд интересен «Реалу». Об этом сообщает сам Фабрицио Романо. В испанском клубе высоко оценивают способности защитника «Ливерпуля». По мнению боссов «Реала», Трент мог бы стать хорошей заменой для Дани Карвахаля. Впрочем, сейчас стороны не ведут никаких переговоров, есть лишь серьёзный интерес со стороны испанского клуба. Нынешний контракт Трента с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. В этом сезоне он отыграл 37 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал девять результативных передач.

«Астон Вилла» хочет забрать капитана «Челси»

Нынешний контракт капитана «Челси» Конора Галлахера истекает летом 2025 года. Журналист Мэтт Лоу утверждает, что «Астон Вилла» заинтересована в приобретении 24-летнего игрока. Клуб из Бирмингема рассчитывает на получение скидки на покупку в связи с тем, что у Конора остался всего один год по контракту. В этом сезоне Галлахер отыграл 50 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал девять результативных передач. На этой неделе «Астон Вилла» обеспечила себе место в Лиге чемпионов на новый сезон. «Челси» тоже сыграет в международном турнире, но это будет либо Лига Европы, либо Лига конференций. Всё зависит от результата финала Кубка Англии.

«Интер» и «Бавария» могут купить лидера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провалил сезон в АПЛ. Восьмое место — так плохо манкунианцы не выступали в течение 34 лет. Есть высокая вероятность, что «МЮ» пролетит мимо еврокубков. Единственный шанс — выиграть Кубок Англии. Но в финале нужно одолеть «Манчестер Сити», а это сделать будет очень тяжело. На этом фоне лидер «МЮ» Бруну Фернандеш задумался об уходе, информирует Manchester Evening News. Интерес к 29-летнему футболисту проявляют «Бавария» и «Интер». Боссы «Манчестер Юнайтед» хотели бы сохранить португальца в команде, однако готовы продать игрока, если получат солидное предложение. В этом сезоне Бруну набрал 27 (15+12) очков по системе «гол+пас» в 47 матчах во всех турнирах.

Защитник «Тоттенхэма» интересен двум топ-клубам

Не исключено, что защитник «Тоттенхэма» Эмерсон сменит АПЛ на другой топ-чемпионат. Во-первых, в его услугах заинтересован «Милан». Представители итальянского клуба давно следят за игроком и хотят укрепить позицию правого защитника. «Милан» — основной претендент на Эмерсона. Правда, по данным Bild, на бразильца также претендует «Бавария». Лондонский клуб рассчитывает получить за 25-летнего футболиста примерно € 30 млн. 24 матча, один гол, четыре жёлтые карточки — статистика Эмерсона в нынешнем сезоне.