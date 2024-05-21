В «Динамо» рассказали о потенциальном трансфере Джикии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился своими мыслями о потенциальном трансфере защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

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«В футболе нет ничего невозможного, а тем более в жизни. Поэтому всё возможно. Но мы скромный клуб. Если Георгий посмотрит в нашу сторону, мы всегда будем премного благодарны и рады», – приводит слова Шамиля Газизова «Чемпионат».

Георгий Джикия зимой 2016 года из пермского «Амкара» в московский «Спартак». Георгий свой первый матч в составе красно-белых провел 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего в составе красно-белых российский защитник сыграл в 214 играх, в которых забил пять голов и совершил 11 голевых передач.

В текущем сезоне Джикия сыграл в 11 встречах. Ранее стало известно, что «Спартак» не будет продлевать контракт с футболистом, который истекает 30 июня 2024 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в 5 млн евро.