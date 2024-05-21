«Локомотив» может сохранить Миранчука

Руководство московского «Локомотива» хочет сохранить полузащитника Антона Миранчука в команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клуб уже начал общение с игроком по поводу нового контракта.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В 2016 году он на правах аренды играл за эстонскую «Левадию». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубке России Миранчук провел 36 матчей, отметившись семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 50 очков. От «Краснодара» красно-зеленых отстают по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 56 баллов. На второй строчке идет петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко.

В заключительном туре «Локомотив» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» 25 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.