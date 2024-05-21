«Химки» активно ищут основного вратаря под РПЛ

По данным «Матч ТВ», главной задачей «Химок» на старте летнего трансферного окна станет приобретение основного вратаря на ближайший сезон, клуб сформировал шорт‑лист из четырех кандидатов.

«Химки» в понедельник на выезде победили «Кубань» в матче 33‑го тура Первой лиги со счетом 1:0 и за тур до финиша обеспечили себе прямой выход в МИР РПЛ.

Основная задача в межсезонье для «Химок» — купить вратаря на роль первого номера. На данный момент в спортивном блоке клуба рассматривают варианты с трансфером Никиты Медведева, у которого заканчивается контракт с «Ростовом», Андрея Лунева (истекает контракт с «Карабахом»), Маринато Гилерме (заканчивается контракт с «Локомотивом», ранее тренер команды Андрей Талалаев резко опроверг вариант с его переходом) и Ильи Свинова, контракт со «Спартаком» которого рассчитан до 2025 года. Рассматриваются также иностранные варианты.