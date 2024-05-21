В «Ростове» прокомментировали информацию о многомесячных долгах по зарплате

В «Ростове» опровергли информацию о многомесячных долгах по зарплате перед футболистами
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил «Матч ТВ», что клуб не имеет значительных долгов по зарплате перед персоналом и игроками.
Ранее в медиа появилась информация об «огромных задолженностях» «Ростова» перед игроками, тренерами и сотрудниками клубных структур.
— Данная информация не соответствует действительности, — сказал Рыскин «Матч ТВ».
В воскресенье «Ростов» обыграл «Балтику» в матче 29‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:1. Донской клуб с 43 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.