В «Ростове» прокомментировали информацию о многомесячных долгах по зарплате

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил «Матч ТВ», что клуб не имеет значительных долгов по зарплате перед персоналом и игроками.

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Ранее в медиа появилась информация об «огромных задолженностях» «Ростова» перед игроками, тренерами и сотрудниками клубных структур.

— Данная информация не соответствует действительности, — сказал Рыскин «Матч ТВ».

В воскресенье «Ростов» обыграл «Балтику» в матче 29‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:1. Донской клуб с 43 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.