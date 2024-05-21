Нгамале задержится в «Динамо» еще на один сезон

Нападающий Муми Нгамалё проведёт в московском «Динамо» ещё один сезон, сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, руководство клуба договорилось с камерунским футболистом о продлении контракта ещё на 12 месяцев. Такая опция была прописана в соглашении игрока с бело-голубыми, которое действовало до конца июня 2024 года. Напомним, Нгамалё выступает за «Динамо» с сентября 2022-го.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провёл 32 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал TRansfermarkt оценивает рыночную стоимость камерунца в € 3,5 млн. Отметим, что «Динамо» за тур до конца сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.