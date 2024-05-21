Тони Кроос завершит карьеру этим летом.

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34-летний полузащитник не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после Евро-2024. Об этом сообщил сам футболист в своей соцсети.

Кроос начинал профессиональную карьеру в «Баварии», за мюнхенский клуб он выступал с 2007 по 2014 год, после чего присоединился к «Реалу». За свою карьеру он трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок родной страны, два раза становился обладателем Суперкубка.

В составе мадридцев Тони 4 раза выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка.

Хавбек 5 раз выиграл Лигу чемпионов (1 раз в составе «Баварии» и 4 – в составе «Реала»), столько же раз становился обладателем Суперкубок Европы, а также 6 раз выиграл клубный чемпионат мира.

В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира в 2014 году и взял бронзу мирового первенства в 2010-м.