Ромарио назвал тупыми всех современных футболистов

Бывший футболист каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио в интервью Mundo Deportivo заявил, что смог бы в современном футболе забить более двух тысяч голов за карьеру.

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По его словам, сейчас футболисты не отличаются высокой степенью интеллекта и мозговой активности.

«Я думаю, что сегодня добился бы большего, потому что современные игроки сейчас тупые, они слишком много бегают. В мое время в футболе тоже многие обращали внимание на физику, это всегда было так, но игроки были намного техничнее и умнее. Уверен, что сейчас легко бы забил более двух тысяч голов», — заявил Ромарио.

В 1994 году Ромарио в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира, а также был признан лучшим игроком планеты. Выступая за «Барселону», бразилец дважды становился победителем чемпионата Испании, выигрывал Суперкубок страны, а в 1994 году стал финалистом Лиги чемпионов УЕФА.