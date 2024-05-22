Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ

Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу признали лучшим тренером чемпионата Англии в сезоне 2023–24, сообщает пресс‑служба АПЛ.

В минувшем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» набрал 91 очко и занял первое место, опередив лондонский «Арсенал» на два очка. «Горожане» в четвертый раз подряд выиграли АПЛ, а также в шестой раз под руководством Хосепа Гвардиолы.

Хосепа Гвардиолу признали лучшим тренером чемпионата Англии в пятый раз. До этого он получал награду в сезонах 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2022–23.